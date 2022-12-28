復常路難求零風險　議員籲取消疫苗通　允市民彈性除口罩

國家衞健委調整疫情預防控制措施，不再隔離感染者，取消入境後全員核酸檢測及集中隔離，來華人員只需在行前48小時進行核酸檢測即可。議員江玉歡今早(28日)在電台節目表示，若事事都要求零風險，香港就難以走出疫情，中央的疫情防控政策有所轉變，「若國家都走向復常，香港也應跟隨」。她建議撤銷599章預防及控制疾病規例下的限制，包括疫苗通行證和禁聚令。口罩令方面，則應以教導而非強制性，建議港府容許市民選擇，在車廂等高危、公眾地方內佩戴口罩。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，預料本港會要求內地入境人士持有48小時核酸無染疫證明，以避免本地醫療系統受壓。由於兩地相隔3年未有通關往來需求甚高，預料通關初期會設有配額，其餘安排仍要視乎兩地疫情發展等。

他提到，內地高風險人群(一老一幼)的新冠疫苗接種率不高，他建議本港應對有關人群入境，維持接種至少兩劑疫苗要求，至於入境後第二次核酸檢測則可以取消。不過，他認為不能過度演繹內地的安排，目前疫情仍在大規模傳播，由於內地幅員廣闊、人口眾多，集中隔離難以執行，對疫情的具體作用亦不大，相反，香港不應盲目照抄內地，應將確診者有效隔離，若疫情往後有所紓緩，則可考慮逐步放寬密切接觸者的檢疫安排。