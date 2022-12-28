人才服務窗口今起運作　吸高端人才申請來港

政府推出的「人才服務窗口」線上平台今日(28日)起運作，「高端人才通行證計劃」亦由今日起接受申請。港府表示，有信心通過各項人才入境計劃，在未來3年每年至少吸引3.5萬逗留至少12個月的人才來港。孫玉菡今日(28日)在電台節目表示，預料較多人才透過百強大學名單類別申請來港。

孫稱，港府在海外及內地共17個辦事處會有招商引才專組，與當地適用高才通計劃的百強大學聯繫，接觸有興趣的人才來港，並開設社交平台專號，針對特定群組推廣宣傳。他提到，因為兩地優勢不同，並不適合將香港的高才通計劃與新加坡類似計劃作比較。

港府將為「人才服務窗口」籌設實體辦公室，以專責制訂人才招攬策略和宣傳，明年初向立法會財務委員會申請所需資源。在「人才服務窗口」線上平台申請只需填表，將所需文件上傳，預計在文件交齊後，4周內可以批核。而「高端人才通行證計劃」針對3類人士，首先為高薪人士，即超過250萬年薪，不論學歷；過去5年世界百強大學榜內的畢業生，3年工作經驗，此2類沒有限額，最後1類為百強大學畢業生，工作經驗不足3年，但限額1萬。