通關有期　換證中心節後復工逼爆　市民趕辦證回鄉

內地明年1月8日起取消入境隔離及核酸檢驗，不少市民準備農曆新年假期回鄉探親，或到內地過新年，惟不少市民回鄉證已過期，或小孩未曾申請。今日(28日)是聖誕假期後首個工作日，大批市民一早到各區換證中心申領回鄉證，冀如願按行程到內地。東網記者今早約9時半親身到新界東換證中心了解情況，現場水泄不通，排隊人龍未見消減，除了有預先網上預約人士，還有到場查詢的長者。

換證中心內有大批市民排隊，人龍保持20多人。有不少市民已在網上預辦登記，即場影相及自助新登記後，等候約20分鐘已可到櫃位完成續證手序。市民蔡小姐與女兒同來續證，指約一周前已經網上預約，除即場影相有點阻滯外，整個辦理過程約花20分鐘，覺得過程順暢。然而，現場亦有不少市民，主要是長者並未預先登記，往查詢處詢問時，職員回覆指，不設即日籌登記時略帶鼓躁，需職員協助另訂日子辦理。

根據網上預辦情況，全港5間換證中心在本月的預約已滿額，截至今早10時，最早可供預約的日期下月4日於九龍西中心及港島中心。