馬來西亞海路運港貨物　檢逾2600萬元可卡因1女子被捕

海關早前透過風險評估及資料分析，鎖定一個由馬來西亞經海路來港的併裝貨櫃，內有41批不同種類的貨物，關員揀選其中報稱載有個人物品的貨物調查。根據貨物資料顯示，收貨人為新成立的物流公司，加上馬來西亞為東南亞毒品轉口地，引起海關懷疑，於是扣查貨櫃檢驗。

海關在11月25日於葵涌海關大樓，為該批為數40箱、每箱載有兩對運動鞋及小量衣物的貨物進行檢驗，並使用X光儀器檢查時，發現其中14箱貨物X光影像有可疑，於是打開貨物進一步檢驗。關員發現運動鞋內藏有抽真處理的白色粉末，經進一步檢驗後，證實白色粉末為可卡因。海關共檢獲約31公斤可卡因，市值逾2600萬港元，案件交由海關毒品調查科跟進調查。

海關展開一連串的調查及監控遞送行動，於11月30日在葵涌工廈貨倉拘捕一名44歲女負責人。據悉，被捕女子在上址負責簽收及將貨品存入貨倉，她現獲准保釋候查。海關留意到不法分子利用工廈貨倉儲存毒品，待時機成熟，分批將毒品在不同地方進行包裝及分銷。海關相信毒販在聖誕及元旦假期前囤積毒品，其後在長假期分銷本地市場。海關正調查案件，不排除有更多人被捕。

海關指不法分子利用工廈人流密集及貨物上落頻繁的環境，試圖避開執法人員的截查。基於執法部門近年嚴打跨境販毒活動，販毒集團會利用大量正當貨物掩飾毒品運送至本港。