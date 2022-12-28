何栢良促撤污水檢測　籲當局取消確診者及密接隔離檢疫

國家衞健委調整疫情預防控制措施，中港通關在即。何栢良今早(28日)在電台節目表示，通關後兩地因須實施檢疫，因應陸路口岸如羅湖，缺乏空間安排人員檢測，建議取消入境檢測，觀乎現時疫情，檢測對防控疫情的效用亦微乎其微。完成接種3劑新冠疫苗人士，98%以上病情輕微，通關後即使有病毒傳入香港，與本地流行病毒株亦大同小異。

何認為，香港有條件跟隨內地新安排，取消隔離確診者以及密切接觸者家居檢疫，把握機會加快全面復常，並建議當局可向內地爭取，通關初期的配額優先預留予已完成接種3針的人士， 相信可將對本港醫療系統的影響減到最低。他又提到，本港已建立混合免疫的防重症屏障，可按部就班取消部分防疫措施，尤其是基本上起不到作用的污水監測，而餐飲場所實施的口罩令及疫苗通行證，則不宜在冬季結束前取消。

確診數字方面，何認為無必要每日公布確診人數，只需集中公布住院、重症及死亡個案，以及每周確診個案百分比、本地流行病毒株品種等。