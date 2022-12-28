跨境直通巴今起驗車籌備通關　消息指港人北上不設限額

中港通關在即，停擺近3年的旅遊巴及跨境巴士重啟需時。

中港通關如箭在弦，惟停擺多年的跨境交通直通巴，接待內地旅客的本地旅遊巴等交通配套恢復需時，旅遊界陸續為復業而作準備，今日(28日)開始安排能夠啟動的車輛往「中檢」(中國檢驗)，預期僅100多輛旅遊巴合格，有消息透露，港人往內地不設限額，惟內地客無論來香港或到海外旅行，初期都會使用配額制。

內地宣布1月8日起解除大部分防疫措施後，不少港人憧憬在農曆年假期回鄉過年，而有旅遊業界人士透露，因應批出證件需時等因素，預期最快要到1月10日至15日恢復全面通關，而港人往內地不設限額，不過內地人到香港就會以探親及商務優先，初期不包括旅遊，此做法會同樣適用於海外，估計要到明年初美國加息周期完結才有望進一步放寬。

中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝指，大約100輛跨境巴士在疫情期間用作接載旅客到隔離設施等工作，故此這批車輛會今日開始率先駛往「中檢」，要通過檢驗，車輛除了機件運作正常外，車輛外觀亦要合格，如車身不能生銹及座位要完好等。跨境司機亦嚴重短缺，估計初期需要300至500名司機。其他停泊在「旅遊巴墳場」的巴士，由於停駛已久機件故障，估計要重新啟動需要時間及資金，業界正為復業而工作。

至於本地旅遊巴方面，公共巴士同業聯會副主席鄧子強慨歎，停在場內的巴士大部分不能啟動，公司要安排拖車逐一拖走，最早一批旅遊巴2020年2月已開始停泊，如今快將3年，牌照獲寬限2年後亦快到期，但一輛車維修費要20萬港元以上，部分旅遊巴僅落地數年，即使要更換一部新車亦無力「上會」(申請按揭)。