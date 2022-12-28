日本僅4機場供港航班降落　業界指航空公司擬派吉機接滯留旅客

日本昨日(27日)宣布，周五(30日)起內地、香港及澳門的航班，只可在東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場降落。消息公布後，有在當地的港人擔心如何返港。縱橫遊執行董事袁振寧今日(28日)在電台節目表示，已與航空公司取得共識，暫時可以派「吉機」在該等地區接走客人，因此即使過了周五回程都沒有問題。他預料，下月受影響的客人約有5至6萬。

袁稱，旅行社昨晚已經取消今明(29日)兩日的2班北海道加班機，因回程日期將會是周五後，不能在明知日本不淮在該等地區機場降落的情況下，繼續出發，日本當局有權不准航空公司派「吉機」接客人回港。他指，暫未有下月北海道、福岡和沖繩航綫實際受影響客人的數字，但預料有5、6萬人，因札幌一周有10多班機，福岡亦有10班機，合共幾萬個座位都滿座，下月是農曆新年加上加班機，整體受影響人次比較大。

有市民希望可以轉機前往北海道、福岡和沖繩等地，袁表示，可能性不大。他解釋道，要取得國際航綫才能在日本國內安排轉機，不能突然加開航班，而經南韓首爾、台灣台北轉機則比較轉折和辛苦，形容是「貼錢買難受」。袁建議，客人改為直航到東京、大阪和名古屋。