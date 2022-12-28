大成街街市鼠膠3周捕385鼠　環境局認舊捕鼠方式無用

港府展開「各界攜手，全港滅鼠行動」，環境及生態局局長謝展寰今日(28日)在曾出現群鼠啃食豬殼的黃大仙大成街街市視察滅鼠工作，並指街市率先採用新式滅鼠方式，包括深宵滅鼠、酒精捕鼠器、以及鼠膠滅鼠等。他說，今年中前使用捕鼠籠半年，每月僅捕得平均4.5隻老鼠；惟在開展深宵滅鼠、酒精捕鼠器後，捕鼠量倍增，截至10月至上周，酒精捕鼠器共捉到84隻老鼠。

謝展寰續指，鼠膠滅鼠的效果最顯著，11月底加用鼠膠後，3周捉到385隻老鼠，截至上周共捉到超過482隻老鼠，連同其他方法10月至今合共捕得700隻老鼠，而最近所捕到的老鼠數量漸減，形容是「到頂」，而商販亦反映鼠患情況有改善，證明政府已了解如何有效滅鼠。食物環境衞生署副署長(環境衞生)姚繼卓亦指於7至11月間，該署共捕獲2.3萬隻活鼠，較去年同期升50%，當中政府街市佔7,600隻。謝承認，之往捕鼠方法的成效有限，因此在措施上作改善。但被問到街市滅鼠的成本有否大增，他指手上沒有數字，但說鼠膠等方法的成本不會太高。

不過，未必人人都感受到街市衞生情況的改變，住在該處附近數十年、每日都來該街市買菜的街坊葉先生表示，平日仍是雜物處處，只是今天有高官巡查時收斂，不過就未見有鼠蹤。另一街坊曾女士則說，最近見到捕鼠人員也捉到一兩隻小老鼠。生果檔販謝女士指，最近老鼠出沒量確有改善，見到捕鼠員每晚放鼠膠。雞檔羅先生指，數月前所放的鼠膠，不足3分鐘已有收穫，但最近放的鼠膠則未見有獵物，亦只是間中見到老鼠出沒。

至於「各界攜手，全港滅鼠行動」，謝展寰說行動是鼓勵社會各界和市民與政府攜手合作，共同加強滅鼠，該局又將設立「各界滅鼠行動」專題網頁，載有不同地方防鼠滅鼠的指引資料，以及各政府部門及持份者需要採取的滅鼠措施，供市民參考。議員顏汶羽期望「全港滅鼠行動」不止於「做騷」，需推出更具體措施協調跨部門滅鼠，例如過去有承辦商反映各部門大多抱著「各家自掃門前雪」的心態，例如房署只負責屋邨範圍滅鼠，令成效大減。他建議政府透過「片區招標」的方式滅鼠，方法是將地區劃分為不同的小社區，統一招聘承辦商負責治理區內蟲鼠，以此繞過跨部門協調的困難。