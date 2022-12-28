44%僱主料明年首季增人手　疫下餐飲業流失6萬員工

本港上月最新失業率為3.7%，仍有近13.9萬人「無工開」。有人力資源顧問今日(28日)公布調查指，受訪的508名僱主中，44%僱主預算明年首3個月將增加人手，表示縮減人手則有22%，來季淨就業的展望指數增加22%。人力資源顧問表示，僱主平均考慮於明年平均加薪3%，又指，本港通關在即，餐飲及旅遊業人手需求急增，但新冠疫情令餐飲業流失約6萬名從業員，而且不少已轉行，建議業界以「炒散」等靈活用人方式及數碼化應付人手不足。

人力資源顧問萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊稱，金融房地產業的就業展望指數最高，有40%，通訊媒體業預計增加32%，而最低為醫療保健及生命科學業，僅5%。徐表示，消費習慣及模式的改變亦讓金融科技發展持續蓬勃，但由於本地相關畢業生的供應量亦不多，她相信會為僱主帶來招聘壓力。另外，她預計未來3年至少額外需要約4,500名護理員，以應付日益龐大的需求。

徐指，轉工率有10%至15%，部分行業將達到20%以上，她又表示。由於現時處於年尾，有不少打工仔或會等待公司發放花紅後便離職，預計1月至3月企業會出現轉工潮，如果經濟環境良好，僱員轉工的頻率都會較高。有關本港勞動人口流失約14萬人，徐指出，當中有不少屬於高技術的大學畢業生及企業管理層人才，收到不少企業反映難以招聘人手，特別是IT行業，認為需要透過改善薪酬等應對。她續指，有不少大企業容許員工在外地遙距工作，或提供雙糧花紅，以挽留高端人才。