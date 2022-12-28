涉超市偷拍女子裙底　涉事警員：「見靚女貪玩影吓」

4旬休班警被指於今年2月，在馬鞍山新港城4期商場一間超級市場內，涉嫌用手機以低角度拍攝一名年輕母親的裙底。涉案休班警被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪，及一項屬交替控罪的作出有違公德行為罪，他今日(28日)在沙田法院否認控罪受審。庭上播放其錄影會面，他表示當時因看見「有個女仔幾靚，貪玩想影吓佢」，惟被發現後「唔識應對」，亦認為未經對方同意下拍攝的舉動「唔禮貌」，故才跑走。他也不知道何故會做出有關行為，「可能覺得佢着條裙着得幾靚，手多走去影佢」，指是打算拍事主全身照。

47歲被告區文浩、報稱警員，他被控非法拍攝或觀察私密部位、及作出有違公德行為罪。控罪指，被告於2022年2月9日在馬鞍山新港城4期商場3樓「Market Place by Jasons」內出於拍攝事主X的私密部位的意圖，為了性或不誠實的目的，從該X的衣服下方，用手提電話拍攝其私密部位；及於同日同地，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即通過手提電話拍攝X的臀部和大腿的照片。雙方同意事實指到場警員調查時，於被告手機內找到13張拍到女事主的相片。

控方讀出女事主X(22歲)及其男友的口供。X指自己育有一名2歲大女兒，當晚身穿灰色連身短裙，與男友到案發時的超市購物期間，突然聽見左邊傳來頻密、疑似是快門的聲音。她並看見一名相距半米的男子面向她，對方垂直的右手手持電話及放在大腿位置，她感到該手機鏡頭向着自己，估計該男子以手機拍攝她，於是上前詢問對方「影緊咩」，但對方表示「無啊」，她再追問時，男子則跑走。X身旁的男友聞聲見狀，隨即展開追截，後在途人幫助下追上該男子，一行人後被帶往保安室。

案件編號：STCC 1374/2022