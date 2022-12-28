日本機場限制港航班影響旅客　林世雄：去信日方要求撤回

日本昨日(27日)公布自本月30日，包括香港在內的中國起飛航班，只可在東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場降落，消息一出令不少港人大感掃興，亦直接影響行程。運輸及物流局今日(28日)指相關限制不影響日本返港旅客，並已去信日方表達強烈關注， 嚴正要求日方撤回決定。

就日本突然公布限制包括香港航班在內的新安排，運輸及物流局指，相關限制不影響由日本返港的旅客，即是本港航空公司的航班，仍可由日本各個機場載客返港。局長林世雄在社交網站發文指，對日本當局在旅遊旺季作出倉卒決定，表示非常失望，已經去信日方，並聯繫日本駐港總領事館人員，表達強烈關注，嚴正要求日方撤回決定，並一直與受影響航空公司緊密溝通，得悉公司會盡力安排受影響乘客由日本返港。局方亦已提醒航空公司，必須盡快和直接向周五或之後出發到日本的乘客，交代事情發展，提供最大支援和協助。

今日早上在機場就繼續有市民出發前往札幌旅遊，有旅客表示航空公司已取消回程的航班，回程有待航空公司安排，由於回程有變，要向公司請假，多留日本幾天再回港。亦有市民表示指不清楚最新安排，如有需要，轉機去其他地方再回港。有跟團旅客就指旅行社一早更改行程，回港毋須經受限制的機場，回程安排無受影響。