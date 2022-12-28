環時記者機場被毆案　佔旺女村長提上訴遭駁回

內地《環球時報》記者付國豪於2019年8月在香港國際機場遭多人禁錮及襲擊，懷疑涉案的「佔旺女村長」畢慧芬經審訊後，被裁定暴動、非法禁錮及襲擊共3項罪名成立，判囚51個月。畢慧芬不服定罪及判刑提出上訴，上訴庭本月16日開庭聽取陳詞後，即時駁回申請，並於今（28日）頒判詞解釋理由。判詞指證據顯示，畢當時完全知道自己所作何事，她提出自己患腦疾並沒有絲毫幫助，原審法官沒有犯錯，因此駁回上訴。

現年26歲的上訴人畢慧芬沒有法律代表，她親自提出上訴時指，她當日獨自去機場，不認識在場任何人，不可能發起破壞機場；她沒有連同其他人計劃破壞任何物品及或使用武器；控方須證明她有連同其他人計劃或煽動他人破壞社會安寧。另外，她稱她的腦部不正常，智商低；她亦明白本案嚴重性，感到後悔，保證不會重犯。

法官於判詞指，3項定罪不在乎畢是否有使用武器，也不在乎她是否有破壞物品，更不在乎她是否有預謀組織計劃，及是否曾煽動別人加入犯案。至於有關畢的腦疾，法官指，包括現場錄影和警誡供詞在內的各種證據皆顯示，案發時畢毫無疑問完全知道自己所作何事。原審法官因應畢的病已把各項刑期酌情下調，畢沒有投訴的理由。總括而言，畢所提出的理由沒一項是合理可供辯的，因此駁回其上訴。

案件編號：CACC 11/2021