疏忽過路案　上訴庭判各方自行付訟費　辯方律師求更改被拒

暫委特委裁判官何麗明2018年獲委派審理一宗行人疏忽過路傳票案，雖然該案原本僅預計審2日，控罪最高刑罰亦僅為500港元。結果何官花上91天才將案審結，並判案中女被告無罪，但批評辯方2名律師誤導法庭及拖延審訊，下令2名律師須支付共約62萬港元訟費給控方。2名律師之後就訟費命令提上訴，上訴庭最終撤銷有關命令，並重新頒令控辯雙方均未能獲得訟費。2名律師其後要求控方支付上訴時的訟費，再向上訴庭申請更改命令。上訴庭今（28日）頒判詞駁回有關申請，重申2名律師在審訊中的表現是不能接受，他們不獲訟費是完全合理。

案中被起訴而最終脫罪的是尼泊爾籍女子Thapa Kamala，原審時代表該被告，但被罰支付訟費的為大律師梁耀祥及律師侯振輝。梁及侯為是次更改訟費命令的申請人，答辯人是香港政府。上訴庭於今年9月頒判詞，處理2名律師的訟費命令上訴時，指原審裁判官確沒有盡責去管理好審訊，控辯雙方亦沒有盡責去協助裁判官，但因上訴人行為屬自招嫌疑，故未能獲得訟費，且因控方亦須就浪費法庭時間一事負責，故亦需自行支付訟費。

在上訴庭頒判詞後一星期，梁及侯提出更改訟費命令申請，要求控方支付上訴時訟費。上訴庭今頒發判詞指，申請人企圖重新解釋及合理化他們的行為，這無疑等於再申請上訴，這是不被允許的。上訴庭指，訟費命令涉及司法酌情權，雖然之前法庭接納上訴並撤銷原審命令，但2名申請人在審訊時的表現屬不可接受，亦不利於執行司法公義，他們不獲訟費是完全合理，故拒絕是次更改訟費命令申請，並下令申請方支付是次申請所衍生的訟費。

案件編號：HCMA 309/2020