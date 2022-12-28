美國英國等5地爆高致病性H5N1禽流感　疫區禽產品禁輸港

食物安全中心今日(28日)宣布，因應世界動物衞生組織和波蘭獸醫檢查總署分別通報，指美國、英國、加拿大、法國和波蘭部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，為保障香港公眾健康，中心即時指示業界暫停相關地區進口禽肉、禽蛋及禽類產品。

有關地區包括美國的印第安納州Daviess縣、愛荷華州Ida縣、南達科他州Moody縣、華盛頓州Franklin縣；英國的蘇格蘭珀斯和金羅斯郡、北約克郡Ryedale區；加拿大的安大略省Municipality of Lambton Shores；法國的上比利牛斯省、羅訥省；及波蘭的馬佐夫舍省Łosicki區。

中心已就事件聯絡美國、英國、加拿大、法國和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。根據統計處的資料，香港今年首9個月從美國進口約1萬650公噸冰鮮和冷藏禽肉及約2億2,748萬隻禽蛋、從英國進口約940公噸冰鮮和冷藏禽肉及約23萬隻禽蛋、從加拿大進口約90公噸冷藏禽肉、從法國進口約670公噸冰鮮和冷藏禽肉及約15萬隻禽蛋，以及從波蘭進口約2,000公噸冷藏禽肉及約1,540萬隻禽蛋。