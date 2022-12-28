粉嶺千呎村屋藏5噸爆花爆竹　警拘無業黑幫父子

年近歲晚，非法藏有或燃放煙花在多區時有發生，惟相關行徑對市民大眾構成非常嚴重的安全隱憂。警方新界北總區刑事部在近期採取以情報為主導的突擊行動，搜查一些懷疑非法藏有煙花的地點，希望及早堵截該些煙花流入市面，並截斷不法分子收入來源。至今日(28日)中午約12時半，該總區反黑組探員根據線報，手持法庭手令掩至粉嶺簡頭村一間近1,000呎的村屋，在屋內搜獲重達5噸、總值逾500萬港元的煙花爆竹，並以涉嫌「非法藏有煙花爆竹」拘捕一對姓劉父子(60歲及26歲)。

根據紀錄，今次檢獲的煙花爆竹數量，相信是本港近年同類案件中最多，當中包括「孔雀開屏」、「椰子頭」及「龍吐珠」等煙花款式，其中一款爆竹拉開更達6層樓高，估計要價約8,000港元。由於煙花爆竹數量龐大，存放的位置又鄰近民居，爆炸品處理課(EOD)人員亦有出動協助，負責評估現場環境安全，以及檢走部分煙花，確認其成分及威力。

另外，被捕人士俱屬無業及有黑幫背景，並為該地原居民，他們居住在涉事村屋，初步相信囤放煙花爆竹作批發用途。從貨物包裝判斷，相關物品是內地生產，警方正調查其來源及以何種途徑運入香港，行動仍在進行中，呼籲市民如有相關情報，請即作出舉報。

警方表示，非法藏有煙花及爆竹是非常嚴重的罪行，根據香港法例第295章《危險品條例》第7條，任何人干犯相關法例，一經定罪，最高可判處罰款20萬港元或監禁12個月。市民慶祝節日之餘，切勿以身試法，避免發生意外，樂極生悲。