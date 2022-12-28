四個港人有一個運動不足　近98%每日少食蔬果

衞生署今日(28日)發表2020至22年度人口健康調查報告(第一部分)，為第3次全港性人口健康調查，涵蓋本港市民的健康狀況，以及與健康相關的行為和生活習慣。調查發現本港市民培養一些不健康但可改變的生活習慣，情況十分普遍。在參與體能活動方面，接近四分之一的18歲或以上人士參與體能活動量不足，不符合世界衞生組織建議。在15歲或以上人士當中，有14.4%表示曾經吸煙，2%人至少每月暴飲1次(即1次至少飲用5罐啤酒、5杯餐酒或5杯烈酒)，以及近98%受訪者每天進食水果及蔬菜量不足，即平均每日少於5份。

2020至22年度人口健康調查於2020年11月至2022年1月期間進行，訪問超過1.6萬名年滿15歲或以上的陸上非住院香港人口，涉及超過7,400個家庭住戶。第一部分報告涵蓋住戶調查的結果。以第2次(2014/15年度人口健康調查)，及第3次人口健康調查的相關健康行為風險因素作比較，市民體能活動不足的情況顯著上升，當中部分原因可能與調查期間新冠疫情及實行社交距離措施有關。第一部分的報告結果亦顯示，由受訪者自述經醫生診斷的一些主要非傳染病，在一般人口當中仍然普遍，例如高血壓(19.5%)、血膽固醇過高(15.0%)和糖尿病(6.9%)等。

在疾病預防措施方面，相當大比例的合資格人士沒有按照癌症事務統籌委員會轄下的癌症預防及普查專家工作小組的建議，接受實證為本的篩查。就50至75歲人士而言，只有約42.6%表示曾經接受大腸癌篩查(大便隱血測試或大腸鏡檢查)；另外，有多於一半的25至64歲女士表示曾接受子宮頸普查，和有約四成的44至69歲女士表示曾接受乳房X光造影檢查，作乳癌篩查。

衞生署發言人說，為了預防非傳染病，包括癌症，市民應培養健康的生活方式，例如進行足夠的體能活動、均衡飲食(包括進食足夠的水果和蔬菜)、保持健康體重、不吸煙和避免飲酒。慢性病患者應定期由醫護人員跟進病情，並在有需要時盡快求醫，以便及早發現和處理問題。合資格人士應考慮及早接受癌症篩查，他們可以向醫生諮詢關於癌症篩查和定期健康評估的最新建議。