港鐵推新春抽獎送388全年車票　3.8%回贈優惠延至明年1月尾

寅虎屆歲杪，癸卯兔將臨，港鐵公司今日(12月28日)宣布將推出一系列新年推廣，除深受市民歡迎的生肖車票外，下周二(2023年1月3日)起至明年1月31日，每天上午9時至傍晚6時，可透過電話應用程式MTR Mobile進行1次「新春賞 全年免費搭」抽獎，總共送出388張全年車票。此外，去年年中推出的3.8%特別車費回贈優惠，原定於元旦當天(2023年1月1日)屆滿，港鐵將優惠延長1個月，至明年1月31日結束。

港鐵亦會推出首次以標誌性的港鐵車站名中文書法字為主題的「港鐵兔年賀年車票」套裝，套裝由退休港鐵建築師區傑棠先生創作，套裝的另一張車票則由本地年輕藝術家彭康兒小姐所設計，配合了區先生所創作的「兔」字書法而創作出福「兔」插畫，雙雙祝願乘客新一年好運歡笑齊來。

車票套裝將會由元旦當天起至同月22日公開發售，售價為100港元，包括2張車票、1個精美票套及8個兔年利是封。乘客可於兔年大年初一(2023年1月22日)當天使用賀年車票無限次乘搭港鐵及輕鐵等車票使用後，乘客可保留作紀念。此外，市民亦可於港鐵網上商店選購首次推出的「兔年賀年車票系列NFT」，購買詳情將於港鐵Web3網站及Discord公布。