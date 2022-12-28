政Whats噏：分久必合？　經民聯自由黨「合併」？

喺政治人嘅離離合合好平常，好似喺立法會都有唔同嘅政治板塊，仲記得當年退出自由黨嘅幾個骨幹成員另起爐灶成立經民聯，近年亦曾有傳聞話兩黨會「合併」，點知成真喎！唔通真係合久必分、分久必合？

新一個立法年度即將展開，一眾議員近日開始商討加入各事務委員會嘅人選。立法會今日（28日）下晝就出咗委員會席位分配而組成嘅名單，估唔到入面居然有「驚喜」，係咩「驚喜」呢？之唔經民聯同自由黨居然合組名單參加囉，兩個黨都係走工商界路線，今次合組名單，係咪意味將來有合併嘅機會？

話說上屆修改咗議事規則，係以名單制分配事務委員會同法案委員會名額，唔同黨都會各自組成名單參加分配，名單人數愈多，就可以有愈多名額，而單打獨鬥嘅議員相對比較難入到。上屆由經民聯同自由黨就分別各經名單參與，經民聯主席議員盧偉國組成嘅名單有12人，法案委員會同事務委員會各有2個名額，而由自由黨黨魁張宇人組成嘅名單有6人，法案委員會同事務委員會各僅有1個名額，而兩黨會合組成為18人嘅名單，並由盧偉國帶領，合組之後佢哋喺事務委員會有4個名額，法案委員會就有3個，較之前分開兩張名單多咗名額。

問盧偉國喺咪打算同自由黨合併，佢話係策略嚟㗎喎，並唔關合併事喎。佢解釋，合組名單可以令佢哋有更多入事務委員會嘅保證名額，令唔同人都可以入到自已想入嘅委員會。佢仲話大家係「一拍即合」所以咁樣夾喎，佢又透露合併咗之後工商及創新科技事務委員會，同埋司法委員會可能會出「凸章」添，但佢話會透過協調去解決。