明起入校免疫苗通　中小幼師生撩鼻至明年1月尾　2月全日復面授

港府明日(29日)起放棄疫苗通行證、檢疫令等絕大部分防疫措施，但獨留口罩令，另亦提及學生每日快測的安排。教育局晚上宣布，將於明日起同步取消學校疫苗通行證要求，但中小學及幼稚園仍維持師生每日回校前量體溫及快速抗原測試措施，直至明年1月31日。至於全日面授課方面，中學將率先在明年2月1日起恢復全日課堂，而小學及幼稚園則要等到2月15日，局方將檢視及適當調整學校師生每日回校前快測要求。

根據教育局局長蔡若蓮於社交平台的貼文，新措施是因應政府最新的整體防疫措施，及配合社會復常步伐而作出的調整，並取消入校疫苗通行證要求，所有教職員及其他人士將毋須持有效疫苗通行證進入校園，此外，所有學生均可恢復課後活動，而乏人照顧學生亦可留校活動。

對於中小學及幼稚園師生回校仍需每日快測，蔡解釋指，考慮到校園內師生密集交流互動，活動頻繁或令傳播風險較高，加上學生(特別是年幼的學生)是重點保護群組之一，故會維持該些學校教職員及學生每日回校前量體溫及完成快測，若結果證實確診將不得回校；另外，全日面授課堂只適用於接種率達指定水平的學校。