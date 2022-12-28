政Whats噏：斥康文署打擊炒場黨不力　陸頌雄有絕橋

香港人多地少，康樂體育設施更少，打工仔book（租借）唔到場，皆因炒場問題嚴重，更加有人話「喺香港地book真草場踢波，難過打入世界盃決賽周」，但康文署對打擊「炒場黨」嘅措施一直乏善可陳，議員陸頌雄就話炒場黨一直係「你有張良計、我有過牆梯」，康文署唔可以再咁被動，話要擔任「義務顧問」獻計畀政府添！唔知佢又有咩好計仔呢？

小時候夢想成為足球員嘅陸頌雄，對炒場黨都好深惡痛絕，佢話康文署嘅場地有炒場黨用3、4倍嘅價格轉手畀人，而且炒場地係有價有市，因為香港踢波嘅人相當多，加上可以夾錢，平均翻每人都唔係畀唔起炒價，所以就令到炒場黨走窿罅啦！

陸頌雄話，雖然康文署11月改咗少少book場機制，但係「效果一般般」，因為「你有張良計、我有過牆梯」，依家針對炒場黨嘅措施全部都係暫停佢哋租場，而冇罰則，所以就冇阻嚇力。咁佢有咩好計仔杜絕炒場黨呢？佢覺得租場時應該要求租場者簽署聲明書，講到明唔會轉售圖利，如果違反嘅話就係刑事責任；佢又話政府可以立法明文禁止炒場行為。

佢覺得最重要係康文署要主動調查懷疑炒場黨，唔好等到收到舉報再做嘢，因為炒場黨係「司馬昭之心路人皆知」，就連「牛頭角順嫂」都知正常人唔會一個禮拜來足7日，甚至一日打唔止一場咁話喎。

喺增加罰則之外，增加場地供應都好重要。佢話政府之前做咗個體育設施場地需求研究，但到依家都冇目標同時間表，之前天水圍有一塊康樂用地話要用來起體育館，但係擺咗十幾廿年，到依家都係曬緊太陽。佢就建議政府要多管齊下用創新思維，唔能夠單一部門各自為政，又話政府可以考慮喺室內起場地、將全港有潛力做體育設施嘅地方開放畀團體申請等。

其實政府體育館愈起愈複雜，佢就覺得始終市民只係想打波同運動，有塊好地板、冷氣同沖涼嘅地方就足夠，而唔需要太多設計同太貴嘅成本。