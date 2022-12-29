孕婦乙型鏈球菌篩查　有助減少新生兒染重病

現時約有兩成懷孕婦女帶有乙型鏈球菌，醫院管理局自2012年對合資格孕婦進行自願性乙型鏈球菌拭子普及篩查，冀盡早發現感染並處理，並於去年對普及篩查的有效性進行研究。結果發現，普及篩查以及為帶菌孕婦處方靜脈注射抗生素，能有效減少新生兒感染及患上嚴重疾病。

廣華醫院婦產科副顧問醫生陳嫈紫指出，乙型鏈球菌是最常見引致新生兒嚴重早期感染的病菌，引起的嚴重發病和死亡率約5%至10%，懷孕後期帶菌的孕婦有可能在分娩時將此病菌傳染給胎兒。而香港新生兒乙型鏈球菌早期感染率為0.1%，新生兒有機會出現呼吸道、腸道和腎臟等問題，甚至可能患上肺炎，血液感染和腦膜炎。情況嚴重的嬰兒身體會十分虛弱，需要打強心針，最嚴重者更會死亡。

為了最大程度保障嬰兒健康，自2012年1月起，所有在公立產科產檢的孕婦，在懷孕35周至37周時獲邀參與普及篩查。若孕婦樣本呈陽性，會在分娩時接受靜脈抗生素注射，以保護胎兒。從2012至2020年間的數據顯示，經過普及篩查，新生兒早發性整體病發率明顯下降，從每1,000名活產嬰兒中有3.25名感染減至2.26名，其中跌幅最顯著的是乙型鏈球菌引起的感染，每千名活產嬰中有1.03名感染減至0.26名。

研究團隊期望，未來能更詳細研究個別早發性新生兒乙型鏈球菌的感染病例，也會研究篩查進行的時間是否需要調整。廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌提到，有意見指香港可倣效美國，在孕婦懷孕36周時進行篩查，但他指香港目前在35周至37周篩查的安排效果良好，會再就此與研究團隊深入討論。