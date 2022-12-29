運輸署拍賣570個車牌　「L1VE0NCE」、「S10W CAR」具玩味

運輸署將於農曆新年前一個星期的周六及周日，連續兩日於灣仔會展分別舉行自訂車輛登記號碼及傳統車輛登記號碼拍賣會，合共推出570個車牌號碼供市民競投。當中，部分自訂車車的英文字母及阿拉伯數字組合3甚具玩味，例如意思是「只活一次(L1VE0NCE)」、「慢車(S10W CAR)」、「新鮮(FRESH)」及「最好的(BEST)」等。

自訂車輛登記號碼拍賣會於下月14日，在灣仔香港會議展覽中心新翼L1樓N101會議室舉行。當日將分兩場公開拍賣共240個已獲批准的自訂車牌，上午場當日9時25分開始，拍賣100個自訂車牌；下午則拍賣140個自訂車牌。自訂車牌的底價為5000港元，已繳交5000港元按金的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，否則所申請的自訂車輛登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。

另外，傳統車輛登記號碼拍賣會則於下月15日在同一地點舉行。當日將分兩場公開拍賣330個傳統車牌，上午場拍賣150個傳統車牌；下午則拍賣180個傳統車牌。已繳交1000港元按金作預留登記號碼以待拍賣的申請人，仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，其底價為1000港元。否則，所預留的登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。成功競投人士應帶同以下文件，以便在成功投得車輛登記號碼後立即辦理登記及付款手續，包括身分證明文件、公司註冊證副本，以及註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票，成功競投人士亦可以「易辦事」付款，但期票、現金或其他繳款方式將不被接納。