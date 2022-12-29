港人優先　不為短期來客打免費針

中港快將恢復免檢疫通關，適逢內地再掀疫情，本港近日再次出現搶購退燒止痛藥熱潮，外界擔心通關後甚至會「爭針打」。港府表示，當局會優先為港人提供醫療服務及藥物，由中國及德國合作的復必泰二價疫苗及兒童配方供港人優先免費接種，留港少於30日人士不可接種免費政府疫苗；非港人將不能使用港府指定診所及遙距診症；而本港的新冠口服藥、撲熱息痛等退燒止痛藥亦存貨充足。

衞生防疫官員表示，調整防疫措施的先決條件是醫療系統，故會確保本港市民得到優先照顧，醫管局將加強緊急應變、資源系統應對能力，並與私家醫院商討合作，以緩解公營醫院壓力。

他重申，醫管局會優先為港人提供醫療服務需要，非港人將不能使用指定診所和遙距診症，公立醫院急症室亦只會為有緊急需要的確診人士提供服務，非合資格人士會按現時機制須繳付更高費用，急診室須收費1,230元，以確保港人優先得到適當的服務。

新冠口服藥方面，該官員指非符合資格病人可向私院求診及購買藥物，他以在公院購買新冠口服藥為例，非港人須收費，每個療程逾6,000元。他續指，復必泰二價及幼童配方較原始病毒株疫苗需求高，補貨時間長，故港府已於本月23日調整安排，予香港居民優先免費接種，再次重申不會為短暫來港人士免費接種政府疫苗。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指公營機構上，醫管局已儲備足夠數量的撲熱息痛予求診人士使用，而今年初的防疫包中亦有此等藥物，當中數量足夠未來逾半年使用，港府正與藥房藥行保持緊密聯繫。他提醒市民不用盲目追求購買具牌子的退燒止痛藥，因坊間很多藥物已包含撲熱息痛等成分。