東方日報A1：三年慘情　抗疫尾聲

新冠疫情纏港3年，百姓生活慘情，隨着中港有望明年1月恢復免檢疫通關，抗疫生涯亦步向尾聲。當局昨宣布即日起放寬多項防疫辣招，包括取消密切接觸者坐疫監、疫苗通行證、入境強制核酸檢測要求，以及長期被指擾民的禁聚令，僅剩口罩令仍未廢除。港府解釋，本地疫苗接種率高，社會已建立防疫屏障，且抗疫已累積豐富經驗、藥物充裕，才有條件放寬。有醫學專家及議員認為，大幅放寬能加快復常步伐，但建議兩至三星期後應再檢視成效。

多項防疫措施由今日起生效。其中，當局取消檢疫令、不再界定密切接觸者，市民除非確診，否則毋須隔離「坐疫監」，能如常出入社區。其次，當局取消疫苗通行證，以及入境核酸檢測要求，訪港旅客毋須再填電子健康申報，改為建議抵港後連續6天快測。上述放寬意味着未打齊新冠疫苗的市民亦可進出食肆、戲院等處所；但從外國抵港的非香港居民，仍需於出發前已完成接種新冠疫苗，反之從中國入境人士無相關要求。

當局同時宣布取消大部分社交距離措施，包括禁聚令、餐飲處所每枱人數上限、1.5米餐桌距離等，只有口罩令繼續維持生效。

港府指，本港新冠疫苗接種率相當高，3針疫苗接種率已達83%，加上逾250萬人曾染疫，社會對新冠防禦力已達94%，建立起廣泛及整體的防疫屏障。本港亦有足夠及有效的抗疫藥物，醫護人員對疫情已累積豐富經驗，加上醫管局已強化緊急應變系統及醫療系統，加強資源運用、應對能力及負荷力，故有條件作出放寬。

鑑於內地的疫苗接種率不高，本港若維持疫苗通行證，可能影響通關後內地赴港人數。當局指，經評估形勢後認為，維持疫苗通行證可帶來的額外效益，或已不及得為社會帶來的成本，故決定撤銷。經歷3年疫情，本港市民以至全世界對新冠病毒有更多了解，認為是時候將防疫控疫的權力及責任交回市民承擔。當局相信，放寬防疫能再大力推進香港復原，但強調會密切留意疫情發展，而未來防疫政策將聚焦「防重症、防死亡」及保護高風險群組，包括一老一幼、安老院及殘疾院舍。

議員林健鋒表示，當局順應時勢調整防疫策略，除了讓市民生活復常，亦能吸引旅客來港，提振本地零售市道。他認為，本港人口密度、醫療資源有別內地，建議可按自己步伐有序復常，例如新放寬措施實施兩至三周後，再按科學數據審視有否優化空間，包括確診人士能否撤銷隔離。

至於內地日前放寬確診者毋須隔離，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，防疫措施須因地及因時制宜，不應「盲目照抄」。香港餐飲聯業協會會長黃家和則認為，取消疫苗通行證及大部分社交距離措施，能刺激人流及市道，對飲食業幫助甚大，展望農曆新年前生意將大幅上升。

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