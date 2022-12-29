日本限制港航班只可降4機場　林世雄指正爭取撤限或收窄影響範圍

日本前日(27日)宣布，明日(30日)起內地、香港及澳門的航班，只可在東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場降落，以及不准增加由香港前往日本機場的航班。運輸及物流局長林世雄今日(29日)接受電台訪問表示，對此感到非常失望，指日本當局計劃屬單方面，並且決定倉卒，港府正跟進事件，爭取日方撤回決定，或收窄影響範圍，有消息會盡快公布。

林世雄續稱，不揣測日方的原因，指日本當局沒有詳細解釋，只表示基於防疫考慮作出決定。他表示，港人仍可使用日本其他機場的航班回港，相信航空公司能應付需求。另外，旅議會主席徐王美倫指出，在旅遊業剛開始恢復舉辦旅行團，其中日本團佔大部分的情況下，日本卻推出有關限制的決定，業界感到很突然並失望，期望日本當局為有關措施訂立時間表。

港府對日本方面有關計劃表示高度關注，昨晚（28日）已回應表示正從多方面積極跟進事件，亦去信日本當局，並聯繫日本駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求日本當局撤回有關決定。並稱稱據了解，由本周五至明年1月底，本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約6萬名乘客受影響，當中約有4,000人為旅行團旅客，共涉及超過150個旅行團受日本有關決定影響。