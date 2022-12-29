專家對防疫鬆綁感歡迎　若下月疫情無反彈　料市民可除罩過新春

港府即日起放寬多項防疫辣招，包括取消密切接觸者坐疫監、疫苗通行證、入境強制核酸檢測要求，以及長期被指擾民的禁聚令，僅剩口罩令仍未廢除。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(29日)電台節目在表示，政府取消防疫措施是回應民意、順應民情，相信社會絕大部分人都歡迎，若疫情無再反彈，可在農曆新年時逐步取消口罩令。

劉宇隆透露，本港過去一周日增約2萬宗確診，目前有需要維持確診者隔離安排，若明年初每日確診回落至1萬宗水平，可以考慮取消隔離確診者，以及取消海外入境人士接種疫苗要求。

問及放寬為「一老一幼」帶來的疫情風險，劉宇隆認為，80歲以上長者在第五波疫情下「基本上都已感染」，大多亦已接種疫苗，而3歲以下小童有一半人已打針或感染，除非本港再爆新變種病毒，否則風險與感染流感相近。他又指出，站在公共衞生角度，除長者及高風險人士需要接種四針外，一般人只要接種3針疫苗，若市民希望接種二價疫苗或第5針，屬於額外和個人選擇，他建議有關人士自行付費，而非由公帑支付。