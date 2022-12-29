疫苗通取消首日　食客有喜有憂　飲食界料生意增一成

今日（29日）是疫苗通行證取消後的首日，東網記者到了灣仔一間餐廳，訪問餐廳負責人及食客對此的看法。食客趙先生對安排表示歡迎，認為市民可不用掃碼、自出自入肯定較好。他亦不擔心無打針的人士進出食肆會使染疫風險增加，因為現時本港「十個九個打晒針」，免疫屏障早已確立。他指當局放寬的措施來得太突然，認為本應給予市民一段適應期，但他亦表示，社會本身已有強烈訴求希望盡快放寬，當局順應民意是好事。

但也有食客對此安排有所保留。潘小姐認為，終止疫苗通行證的確方便了市民出行，但同時擔心此舉會造成疫情更大規模爆發，確診數字會急升。她指當局防疫措施混亂，「成日都改，跳來跳去，令人無所適從」。

李老闆則表示，今早的食客人數比以往略多，因沒有了檢查針卡的安排，不清楚食客有否打針。而為防疫考慮，他並未移除枱面上的隔板，亦維持4人一桌的做法。他更表示，擔心防疫措施大幅解除後，疫情會失控，但強調會盡本分做好衞生措施。

另外，稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，歡迎政府取消疫苗通行證和餐廳座位距離的限制，估計會令業界多一成生意，但為保障所有食客，短期內他經營的茶餐廳仍會保留隔板。徐又指，預計通關之後飲食業生意會再增加二至三成，但目前業界聘請人手存困難，今年首季業界人手以往約25萬至26萬，下跌至只剩約19萬，指業界需要更多人手，才能應付生意增長。