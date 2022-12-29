在職家庭幸福感43分不合格　團體促全面落實家庭友善僱傭措施

在職家庭難以平衡工作和家庭，精神和生活質素隨之下降。有團體今日（29日）發表在職家庭的幸福感問卷調查，發現本港在職家庭的幸福指標整體平均僅得43分，以100分滿分來說根本不合格；另外，對比有推動「家庭友善僱傭措施」的工作場所其幸福指標得48分，沒有實施措施的工作場所幸福指標更跌至33分。團體促請政府全面落實鼓勵及推動「家庭友善僱傭措施」，例如加大誘因鼓勵僱主協助員工家庭需要的特別假期等，認為應令打工仔在工作與家庭生活之間取得平衡，才有助吸引更多人重新投入勞動市場。

非牟利機構人員協會及香港社會福利服務從業員協會於今年10月11日至12月1日，展開香港在職家庭幸福感問卷調查，成功訪問672個在職基層家庭。調查發現，在過去兩星期，僅得19.49%受訪者感到寧靜和放鬆多於一半時間；有多於一半時間感到充滿活力則只得18.45%；多於一半時間得到足夠休息則只有17.41%；而多於一半時間認為每日生活充滿有趣的事情更只有17.26%。

非牟利協會及社福協認為，在疫情下基層家庭生活已捉襟見肘，令家庭難以正常生活，不論生活、工作、社交或子女學業均受到影響，家庭內積累不少壓力，是造成家庭快樂程度下降的最重要原因。團體建議政府加大力度推動「家庭友善僱傭措施」，包括靈活的工作安排、鼓勵僱主協助員工家庭放特別假期，例如婚姻假、家長假、恩恤假、特別事假及生日假等。團體相信，釋放勞動力應推行家庭友善的僱傭措施，吸引更多人投入勞動市場，有助紓緩目前本港正面對的勞動人口不足的問題。