癌症二號殺手大腸癌去年奪近2300人命　政府今推新一輪篩查計劃

大腸癌是本港第二最常見的致命癌症，去年就有2,298宗死亡個案。政府自2016年起推出大腸癌篩查計劃，資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年在私營機構接受篩查，預防大腸癌，今日(29日)宣布1947年至1973年出生的香港居民，由明年1月1日起，符合資格參加大腸癌篩查計劃。參加計劃的人士應約見已參與計劃的基層醫療醫生，並由該醫生安排大便免疫化學測試。截至今年11月底約有5.5%參與者確診，而當中有57%屬治愈率較高的早期個案。

大腸癌篩查計劃由政府大幅度資助，並沒有設定參加者限額，自2016年推行以來，超過34.8萬名合資格人士參與計劃接受大便免疫化學測試。衞生署發言人分析自計劃推出以來的測試結果後指出，截至今年11月底，提供大便免疫化學測試樣本並得出陽性或陰性測試結果的參加者中，約41,100人(12.7%)在首輪測試中呈陽性；在次輪測試中呈陽性的則有約9,000人(10.1%)；在第三輪測試中呈陽性的則有約1,600人(8.6%)。接受大腸鏡檢查的大便免疫化學測試陽性個案中，約26,800人(61%)確診大腸腺瘤，而約2,400人(5.5%)確診大腸癌，確診約2,400宗個案當中，1,700宗已進行的初步分析結果亦顯示，約57%的個案屬於治愈率較高的早期個案。發言人呼籲合資格人士盡早參加篩查計劃，並透過實踐健康生活，包括多做運動、每天吃兩份水果和三份蔬菜、保持健康體重、不吸煙和不喝酒，以預防大腸癌。

至於診治方面，每次診症獲政府資助280港元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第二次診症。在計劃下接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除息肉，會獲定額資助8,500港元；若毋須切除息肉，會獲定額資助7,800港元。大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1,000港元的額外費用。目前有超過1,030名基層醫療醫生參與計劃，診症地點約1,800個，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。