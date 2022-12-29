機上無到訪內地客可續降福岡等3機場　國泰飛日航班減至每周65班

航班若確定沒有旅客在過去7日曾到內地，則仍可前往北海道札幌新千歲機場。

日本對港實施新入境限制，大批旅客受影響。日本政府今日（29日）公布，明日起由港澳出發的直航航班若確定沒有旅客在過去7日曾到內地，則仍可載客前往北海道札幌新千歲、九州福崗、沖繩那霸機場。國泰航空表示，因應日本政府最新安排，每周只能營運合共65班航班前往東京（成田及羽田）、大阪、名古屋、福岡和札幌各航點，為此需要削減約20%原定於2023年1月份運作的日本航班；由12月30日起，國泰由香港前往名古屋及福岡的航班將會全部取消。而香港快運亦隨即宣布飛日航班將減至每周60航班。

雖然由港澳出發的直航航班獲確定沒有旅客在過去7日曾到內地便可到日本各大機場，不過由12月30日起，所有前往福岡及札幌的顧客在出發前必須申報確認。旅客需在機場辦理登機手續時簽署相關的申報表，未能符合有關要求則可選擇退款或重新預訂航班。

另外，國泰航空公布，由12月30日起會減少由香港前往日本的航班，所有由香港往名古屋及福岡航班均會取消，而札幌航班班次則會由每周7班減至5班，當中周一及周三的航班將會取消，部分日子的CX500東京成田及CX502大阪航班亦會取消。而由日本前往香港的航班方面，由12月30日至2023年1月8日期間的所有定期航班仍如常運作；由1月9日起，所有由名古屋出發的航班均會取消，由札幌出發的航班班次則會減少，部分日子的CX501東京成田、CX503大阪及福岡出發航班亦將取消。受航班取消影響的顧客，原定往來東京、大阪及札幌的顧客會獲安排乘搭其他航班；往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班；往來福岡的受影響顧客會獲提供全額退款。

香港快運則表示，2023年1月由香港出發前往日本之航班將會減少41班。由12月29日至2023年1月13日期間的航班將照常運作，但由2023年1月14日起將減少由日本前往香港的航班，部分航班需要取消。