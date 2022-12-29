明日大嶼倒錢落海勢禍延後代　關注團體今到立會抗議

備受爭議的明日大嶼計劃將於今日(29日)在立法會討論交椅洲人工島研究。守護大嶼聯盟今日到立法會請願，抗議明日大嶼交椅洲人工島計劃，聯盟批評政府未有理性規劃、漠視生態環境，將破壞江豚及白腹海鵰棲息覓食之所；聯盟又指未來本港人口下跌，由2041年年中的811萬人，回落到2069年年中的735萬；加上商業用地需求下降、儲備大跌及有結構性財赤危機，填海需求不大，擔心強推明日大嶼填海計劃將倒錢落海，禍延幾代。

聯盟今日於立法會門前拉起橫額，寫上「萬億工程、倒錢落海、禍延幾代」等口號，堅決反對填海。聯盟批評，上兩屆政府推出明日大嶼均是因為人口增長需求，惟根據2020年統計處數據，人口到2069年年中將降至735萬人，加上近年的移民潮，人口將會持續下降。聯盟又稱商用地皮需求下降，近日啟德商業用地更因流標而被改劃作住宅用地，不應只為人工島提供的100公頃商業用地而大興土木。

此外，聯盟指出明日大嶼交椅洲人工島所需的填海技術及填料皆較三跑為多，未來填海成本只會有加無減，過去3年疫情經濟下滑，香港未來經濟前景不明朗，結構性的財赤將提早出現，若債台高築，將禍延幾代。而填海帶來的影響亦將於該地帶出現的江豚及白腹海鵰，破壞生態環境。