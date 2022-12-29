無業青年認與14歲女童性交判感化　律政司提刑期覆核遭拒

25歲無業青年被指前年於交友程式認識一名14歲女童後，先後8度相約女童到其家及酒店性交，最後一次更要求女童參與3人性交。女童其後告知他疑染上性病，他卻稱不會負責，更稱女童因謊報年齡不會得到警方幫助。女童最後把事件告知年長友人而揭發事件。該青年在九龍城裁判法院承認8項非法性交罪，早前被判接受一年感化。惟律政司認為刑期不足且原則性犯錯，遂提出刑期覆核。裁判官崔美霞今(29日)經考慮後，認為本案並非年長者侵犯幼童的案件，2人年齡差距不算太大，且為情侶，事主亦曾向被告謊稱是16歲。崔官認為感化有助監管被告，亦對其更生更有利，相信案發至今，已對被告有極大阻嚇，故決定維持原判。

被告陳輝豐（25歲），承認於2020年12月至2021年8月間，8度與只有14歲的女童X性交。律政司陳詞指有關罪行目的為保障未成年少女，量刑考慮須以阻嚇為主。答辯方則指X當時向被告聲稱已足16歲，被告在X誤導下，真誠相信她，在道德上不能被指責，亦沒意識欲犯罪，法庭應考慮此關鍵因素。答辯方亦指被告去年9月被捕時，已失去原有工作，且受案件煎熬。案件至今已逾年，被告亦已接受了3個月感化，現亦覓得侍應工作，可說已更生，若現改判刑罰是對被告不公。

案情指X與被告於2020年6月透過交友程式認識，及後並相約外出會面，期間X曾7度往被告家中，與被告性交，部分事件更沒有使用避孕套，X亦曾替被告口交。去年8月，X在被告要求下答應參與3人性交，並在同月18日應約往一酒店與被告會面，當時房內已有1名身穿內衣的金髮女子，被告戴着同一個避孕套與X及金髮女性交。X在2日後感不適求醫，經檢驗後被發現會陰有念珠菌及毛囊炎，另或有可能感染滴蟲。

案件編號：KCCC 1081/2022