去年人均日棄1.53公斤廢物　創近10年高位　環署堅稱回收有改善

港人去年人均棄置廢物量回到2018年的高峰！環境保護署今日(29日)公布最新的「香港固體廢物監察報告」指，2021年港人共棄置567萬公噸廢物於堆填區，平均每日為15,533公噸，較2020年增加5.4%。而棄置於堆填區的都市固體廢物量為415萬公噸，平均每日為11,358公噸，按年增加5.1%，變相每人每日1.53公斤垃圾，高於2020年的每日1.44公斤，再創最近10年高位。

都市固體廢物中，廚餘仍是最大的成分，佔30%，其次是廢塑膠，佔21%，兩者比重與2020年相若。廢紙則佔20%，為第三大成分，但比重較2020年為低。環保署解釋，過去幾年，都市固體廢物棄置量受到反修例衝突及新冠疫情影響，都市固體廢物棄置量由2018年的平均每日11,428公噸，連續兩年下跌至2020年的10,809公噸的低水平。但隨着疫情緩和、社區距離措施放寬，2021年的經濟活動有所增加，導致該年的廢物棄置量回升。

廢物棄置量破新高下，環保署稱廢物回收率仍有改善，由2020年的28%升至去年的31%，當中回收作本地循環再造的廢物量去年為約28萬公噸，較2020年的約23萬公噸增加超過20%。其中，廚餘的本地循環再造量由2020年的約5.5萬公噸明顯增加至2021年約6.6萬公噸，升幅達21%。環保署又說，社區回收網絡「綠在區區」獲得市民正面回應，其回收量由2020年的約4,000公噸大幅增加超過兩倍半，至去年約1.4萬公噸。

綠色和平項目經理譚穎琳表示，都市固體廢物量創歷年第2高，意味減廢藍圖訂下的2022年人均棄置量0.8公斤的目標注定無望，當中塑膠在政府花逾億元公帑回收下，回收率僅微升，棄置率仍未見下跌，反映依賴回收無助大幅減塑，促請當局推動重用系統。