香港籍散貨船與內地漁船相撞　11人死亡失蹤

內媒周四（29日）引述中國海事局網站消息，當局發布關於近期商漁船碰撞事故的警示通報，指近期中國沿海商漁船碰撞風險突出。其中在上周四（22日）凌晨近2時，香港籍散貨船「金旺嶺」（M/V JIN WANG LING）與內地漁船「魯日山漁61027」在山東石島東南海域處相撞，造成11人死亡失蹤。

通報又提到，新加坡籍散貨船「裕耀」（M/V CAPE BRILLIANCE）與內地漁船「蘇啟漁05108」，今年10月31日晚上6時25分在長江口以東海域相撞，其中3人獲救，11人死亡失蹤。此外，內地漁船「浙岱漁02583」與乾貨船「長鑫68」於10月1日、內地漁船「粵湛漁04129」與香港籍散貨船「21HAPPY」於本月17日、內地漁船「浙岱漁10305」與一艘貨船於周一（26日）分別碰撞，造成3艘船沉沒，1人死亡，19人獲救。

中國海事局表示，這些事故反映出近期中國沿海商漁船碰撞風險突出，各單位要充分認識當前正值漁業生產經營旺季，搶抓農曆新年假期前進行海洋捕撈養殖等活動較普遍，加上部分地區受到前期極端惡劣天氣影響未能有效開展生產，漁業船舶作業活動高度集中，增加事故風險。當局要求各級海事管理機構，加強查處未保持海上交通安全通信頻道的值守和暢通、未保持安全航速、搶越他船船艏等違法違規行為。