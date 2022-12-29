5800億交椅洲人工島　疑未計算通脹等因素　議員轟估算粗疏

明日大嶼計劃討論多年備受爭議。立法會發展事務委員會今日（29日）開會討論交椅洲人工島研究，多名議員均對交椅洲人工島的建築成本等表達關注。有議員認為，當局未有考慮到未來的經濟前景，包括地緣政治、通脹及北部都會區對財政的影響等，批評5800億港元的估算非常粗疏；亦有議員擔心填海會對漁業做成影響，直言「會反對所有不必要的填海」，以漁業比喻填海「劏(規劃)得唔好好易中毒」。

多名議員於會上均對人工島的建築成本表達關注，擔心5800億港元的成本未經詳細分析。議員葉劉淑儀批評政府目前提出的建議成本非常粗疏，認為未來北部都會區及多項基建將加大政府財政壓力，當局亦未有考慮到地緣政治及通脹等因素，「你（政府）唔可以當（未來）歲月靜好、天下太平喎」；葉劉又指目前人口增長僅0.77%，質疑「有無咁多需求」。

議員盧偉國亦同樣擔心人工島的建築成本未有經分析，他形容現時人工島是「睇唔島」，認為島上的基建投資不少，在填海工程上的土地費用及島上建築等均應進行分析及成本估算。發展局則回應指，在5800億港元的成本中，有3成為填海，2成為一般基建，另5成則用於策略鐵路及道路。

議員何俊賢則表明「會反對所有不必要的填海」，擔心填海後會對一眾漁民作業造成影響，認為香港水體受限，填海後需規劃如何善用水體及航道，政府亦有責任協助漁民轉型。