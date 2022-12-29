政Whats噏：黃錦星屋邨仔Look曝光　係點嘅樣？

黃錦星喺屋邨長大，屋企亦有各種盆栽。

有頭髮嘅前環境局局長黃錦星(星星)，相信大家都見過，屋邨仔Look見過未？又睇吓有乜變化？

睇吓先，舊照中嘅星星瘦削身材、頭髮都好濃密、戴咗粗黑眼鏡框、身穿關刀領恤衫再套件啡色燈芯絨外套，當年算係時髦喇！點解星星突然整張嘅相出嚟？事關佢有份拍電視節目，係關於公屋嘅，為咗配合拍攝，所以搵番啲舊相出嚟囉。

其實唔少政界人士都喺貧窮中長大，亦有好多屋邨仔成材。星星喺社交平台貼文話喺自幼稚園開始，一家人由住喺唐樓板間房「上樓」，直至大學畢業後出外工作先搬走。即係佢都係屋邨仔。

當年星星同家人住喺九龍慈雲山沙田坳邨，屬於最小型公共屋邨之一。邨內兩座相連，樓高廿層，大概千幾戶，好有人情味。佢形容屋邨被群翠環抱，居高臨下，自成一隅，由於屋邨依山而建，左望飛鵝山峰，右觀獅子山尾，前俯瞰維港至港島，後傍最早一批郊野公園，環境相當好。

正所謂三句不離本行，星星係環保人士，佢都算有耐性，臨到結尾先扯上低碳生活嘅話題。佢話當年經常郊遊，喺屋企就會幫手照料各種盆栽，當時一家9口，空間極之有限，屋企綠化都要向高空垂直發展，通常係用吊盆栽種吊蘭之類。佢亦懷疑可能就咁，自細喺沙田坳邨嘅公屋歷程，孕育咗綠色生活嘅種子？最後仲呼籲市民日常生活亦要更環保，保護家園。