政府接連推出多個發展方案　G19促請當局作整全規劃

新政府上場後，陸續公布多個發展方案，包括「明日大嶼」新方案、擬建「簡約公屋」以及基層醫療發展方面均有新著墨。而作為立法會最大板塊的G19，日前設立多個常設小組，其中「城市發展及環境醫衞小組」，成員包括議員謝偉銓、周文港、洪雯、陳沛良、嚴剛。他們日前接受東網訪問時，強調同意政府現時的規劃方向，但關注政府需作出整全規劃，包括發展時間表，並確保人力、財務等安排合宜。

明日大嶼新方案出爐後，外界關注造價成本被大幅低估，同時認為方案欠缺延線，完全放棄屯門50萬人口和沿岸居建立核民，以及島上心商業區的必要性。其中議員謝偉銓關注基建及道路需同步進行建設，質疑是否有足夠的人手，而業界現時亦有人手荒問題。議員洪雯則指島上有一半單位為公營房屋，憂慮市民未能在島上尋找合適工作，質疑工作匹配的規劃「未諗清楚」，希望政府作出整全規劃，又指北部都會區發展潛力仍未充分發揮，而邊境地帶同樣未有規劃。

另外，為配合輪候公屋時間「封頂」目標，政府提出簡約公屋方案，惟被外界質疑選址偏遠及成本高，因3萬個「簡約」單位的預算建造費用高達268億元，即平均接近90萬元一個單位，連帶其他人手開支，預料總開支為321億元，並打算以一筆過形式向立法會申請撥款。謝偉銓指，目前政府所提供的撥款細節不足，應提交更多資料以釋除疑慮。而洪雯亦指相關造價貴過永久性傳統公屋，質疑成本「點樣計出嚟」，加上簡約公屋有拆卸期限，會牽涉環保等問題，稱「係咪留待下一屆政府先去諗」，直指「資料都未齊就拎咁多錢」。

至於在基層醫療發展上，議員周文港稱現時公營醫療機構流失量高，而私家醫院在疫情時表現不理想，建議善用18區地區康健中心，統籌為市民提供的基層醫療服務，他又指需做好預防疾病的工作等。而陳沛良則認為目前數據開放及互通好重要，希望公私營醫療可以在數據互通上合作。