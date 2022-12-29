前中大學生會會長蘇浚鋒認煽惑投白票　判囚2個月緩刑18個月

前中文大學學生會長蘇浚鋒涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間，在其個人社交媒體專頁轉載一段煽惑他人在該選舉中投白票的貼文，事後被廉政公署拘捕，被控一項「在選舉期間作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。蘇早前指控罪違憲而提出法律爭議，暫委裁判官戴昭琦經考慮後今(29日)於西九龍裁判法院裁定控罪合憲。蘇早前已表明若法庭裁定控罪合憲便會認罪，故他隨即認罪，並被判囚2個月，但獲准緩刑18個月。

被告蘇浚鋒（23歲）現任職項目主任，他被控於2021年10月30日至12月15日期間，在2021年立法會選舉中藉公開活動作出非法行為，即在「So Tsun Fung」的Facebook專頁上轉載「許智峯 Ted Hui Chi Fung」在同年10月29日發表的貼文，該貼文煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。案情指，許智峯於有關時間在貼文提出一個「如水計劃」，煽惑讀者在該選舉投白票，以表示對政府的不滿。被告則轉載許的貼文，並設定為可供公眾瀏覽。廉署曾發新聞稿提醒市民，若公開煽惑他人投白票或不投票即屬違法，又呼籲市民不要轉載任何非法內容。控方指過往已有6個同類罪成案件，均被判囚2個月，分別准予緩刑18至24個月。

辯方求情指被告為品學兼優的高材生，更曾任學校辯論隊隊長，即使畢業後仍會回校協助師弟妹練習。辯方亦呈上被告師長的求情信，讚揚被告傑出及知所進退等，辯方又指被告為一名有擔當的年青人，可為追求理想而放棄前途，現亦在環保團機構工作。辯方稱被告乃一時愚蠢及對法律缺乏認知下犯事，重犯機會極低。

案件編號：WKCC 2641/2022