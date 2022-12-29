監警會首11個月接1253宗須匯報投訴　近5%屬實

監警會今(29日)舉行會議。今年首11個月，獲監警會通過的須匯報投訴有1,253宗，當中有39宗證明屬實及21宗未經舉報但證明屬實，分別佔整體3.1%及1.7%，其餘佔多數為撤回投訴(465宗，佔37.1%)及無法追查(366宗，29.2%)，透過簡便方式解決有178宗(佔14.2%)，並無過錯、無法證實及虛假不確分別佔7.3%、5.7%及1.7%。

同期警方投訴警察課接獲1,136宗須匯報投訴，對比去年同期的1,306宗，下跌13.1%，其中佔最多的為疏忽職守(627宗，佔55.2%)，其次為行為不當/態度欠佳(400宗，佔35.2%)，其餘依次為毆打(68宗，6%)、粗言穢語(21宗，1.8%)、濫用職權(15宗，1.3%)、捏造證據(3宗，0.3%)及恐嚇(2宗，0.2%)。

至於有關2019年反修例的618宗須匯報投訴，截至11月30日，投訴警察課已向監警會提交589宗(95.3%)，其中578宗獲監警會通過，11宗秘書處正審視中；而未向監警會提交的29宗，26宗是有案尚在審理中，另3宗完結有案尚在審理中，已恢復調查。警方稱，由於大部分案已交監警會，加上數字上未來變化不大，故不會再在監警會聯席會議上匯報。