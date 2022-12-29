回鄉證辦理平台大塞車　網上預約排期至明年1.13

在內地及港府先後宣布放寬檢疫政策後，兩地有望在明年1月中通關。惟消息一出後，負責辦理「港澳居民來往內地通行證」(即「回鄉證」)的香港中旅證件服務有限公司今日(29日)一度「冧檔」，網站未能登入。記者至晚上進入時，發現有辦理地點的預約時間，已排期至下月13日。

中旅社自2019年3月起，已全面實施網上預約申請回鄉證，一般而言市民只能在網頁或使用手機App預約申請回鄉證，不能前往中旅社排隊領取籌號。惟有關平台疑訪客太多的關係，在今日下午一度未能登入。至傍晚，記者再度訪問網站時方可進入網站預約。不過，由於各辦理中心在周日及公眾假期休息，適逢下周一(2023年1月2日)為元旦翌日補假，中心只能在下月3日才能繼續提供服務。

記者在網上預約時可見，九龍東、新界東及新界西的辦理中心，已排期至下月13日、11日及10日。雖然港島及九龍西最早可提供1月4日及5日予市民辦理，但僅得早上9時許的時間，意味市民需特意早起辦理，或等待其他已預約市民更改時間，方可有機會提前辦理。但若想趕及在農曆新年假前回內杜，相信均要加錢辦快證才有機會提前領證。