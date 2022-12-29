疫下首個澳門旅行團今起行　旅議會盼各地再鬆綁入境

隨着各地放寬旅遊限制措施，闊別3年疫情下首個澳門旅行團，今午(29日)於太子經港澳快線旅遊巴起行出發。主辦方中旅社表示，組團反應熱烈，惟因兩地交通尚未完全恢復正常運作，故只能搶到小量車票名額，會爭取盡快加密兩地直通巴士班次，期望明年一月上旬能恢復至疫情前2至3成水平。澳門旅遊局局長文綺華表示，當地明年將有一系列針對香港市場的優惠措施，包括交通、住房等。

中旅社代總經理陳瑞東表示，今團團費為999港元，主打為美食自助餐及入住五星級酒店，旨在為「首團」提供儀式感及隆重感，而澳門旅遊局亦將為抵澳旅客舉行歡迎儀式。陳指一行12個團友已全部打齊3針，除旅行團會提供膳食及住宿外，其餘時間團友將會安排自由活動。

旅遊業議會總幹事楊淑芬則表示，適逢旅遊旺季，除澳門當地放寬入境限制外，展望會有更多熱門旅遊地點鬆綁入境措施，加上內地早前宣布下月8日起放寬中港兩地通關限制，她認為對本地旅遊業復甦具「重大意義」。至於日本宣布明(30日)起中港澳航班只限於4個指定機場降落，楊擔心有關措施將減低港人出行意欲；惟今日有消息指日本當局將續許本港航班降落福岡等機場，她期盼有關停飛情況不會再現，影響市民旅程計劃。