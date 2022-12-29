最低工資明年有望加至40港元　外界望落實「一年一檢」

全港目前有約1.43萬名工人正賺取最低工資，而消息指，水平終有望於明年5月1日起提升至時薪40港元！不過外界仍對有關檢討機制表示關注，望盡快落實「一年一檢」。人力事務發言人暨立法會議員顏汶羽表示，最低工資已落實多年，而目前社會經濟狀況經已有很大變化，再者交由最低工資委員會商討，勞資雙方亦難以達成共識，認為政府有需要就機制進行適當檢討，包括引入方程式計算最低工資。

目前最低工資委員會的組成包括主席及12位分別來自勞工界、商界、學術界及政府的成員。顏汶羽坦言，最低工資原意是防止工資過低，不過在檢討協商時，勞資雙方多數因意見不一，難以達成共識，故在一開始已不同意由勞資雙方協商；再者，每次調整都需要經歷資料收集、委員會會議和等待行政長官會同行政會議的最後決定，令檢討時間嚴重滯後，不利一眾基層勞工，故認為一年一檢有助壓縮檢討時間，追上通脹，對勞資雙方有利。

顏批評當局檢討最低工資未有清晰時間表，望2024年年底可產生新檢討機制，他重申「不是關注水平的高低，而是要有一個客觀水平量度」。他續引述研究數據，指當最低工資上升，工人薪酬會隨着上升，工時更有所減少，故總結調高最低工資水平所帶來的影響屬於正面，更不用擔心失業、就業不足、「低學歷比人炒晒」等情況出現。

至於要落實一年一檢，他建議，可引入方程式計算法定最低工資，包括參考消費物價指數、勞工市場狀況、低薪行業的十分位數時薪等，以建立一套「客觀、透明、高效及可預視」系統，而所得出的數據，亦可避免勞工與工商界之間有主觀爭論，減省檢討的資料分析工作，提高施政效率。