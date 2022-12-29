政Whats噏：財會批70項撥款涉1775億　陳振英：官員表現「有差異」

2022年仲有幾日就結束，立法會財務委員會今日（29日）為今個會期做總結。財委會今年一共開咗29次會用咗67個鐘頭，過咗70個項目，批咗1,775億港元，而平均過一個項目淨係需要28分鐘，比舊年快咗接近一倍嘅時間。主席陳振英係總結時話依家財委會告別咗冗長嘅會議，同「拉布」之後，會議運作暢順，但就認為政府喺編排議程，同埋官員表現「有差異」，部分只係識答標準答案，覺得佢哋喺回應議員嘅時候可以做得更好。

財委會過咗70個嗰項目，當中37項係同工務工程有關，涉及53個工程計劃，包括2022至2023財政年度的基本工程儲備基金整體撥款，合共承擔額約1,007億港元；仲有18項非工務工程建議，涉及約768億港元，包括向防疫抗疫基金注資270億港元同430億港元，仲有15項關於人事編制嘅建議，例如開咗28個首長級常額職位等等。因應疫情關係，財委會都一度採用過視像會議開會，一共用咗40小時48分鐘，開咗會議13次會。

由於上屆立法會任期屆滿前通過多項有關《財務委員會會議程序》嘅修訂，容許喺人事編制同工務兩個小組委員會已通過嘅項目，唔使再喺財委會討論，加上現時財委會平均過一個項目僅僅需要28分鐘，比起上個會期嘅46分鐘少咗接近一倍嘅時間。問到陳振英覺唔覺得財委會嘅監察能力削弱咗，佢表明唔同意，指撥款項目要「過3關」，包括事務委員會、人事及工務小組上討論，認為過程已傾得相當詳細，而新機制亦運作順暢，相信財委會仍然有監察功能喎。

雖則佢咁講，但財委會最近發生甩轆事件，要加會審搬校舍項目，有議員更鬧爆教育局，怒插政府要財委會喺最後一次會議過晒8個項目，話局方慣性逼議會「硬食」咁話。就呢件事，佢都話有議員同佢反映，但佢唔覺得政府係刻意，相信係因為今年工務同人事小組有緊接會議，令項目積埋要係12月要上，而政府又唔想拖太長所以先會咁逼。佢亦提到曾經同政府傾過2次，希望可以改善安排，避免將多個需要討論嘅項目都集中係個別會議處理，應畀多啲時間議員傾，又相信未來情況會有改善。

陳振英亦覺得有時政府官員喺回答嘅方式上，都有啲改進嘅空間，坦言官員表現「有差異」，只會喺「標準答案冊」中，搵自己想答嘅答案。而部份官員就比較「熟書」，唔單止「預備嘅答案冊，對政策熟悉，都可以答答案以外嘅嘢，將政策背後理念講出嚟。」佢覺得呢類官員先可以更清楚講解政策，令議員同公眾了解更多。