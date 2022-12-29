16個月大女嬰確診　情況危殆留醫瑪嘉烈

雖然港府鬆綁入境檢疫等措施，但本港疫情仍然嚴峻，其中有多名幼童因確診須留醫治理。醫管局今日(29日)表示，本港目前仍有5名幼童因確診在公立醫院接受治療，當中包括瑪嘉烈醫院今日新增一名16個月大女嬰個案，其目前情況危殆。而現時急症醫院內科病床整體住用率，約為119%。

至於其他先前公布染疫的嬰幼兒個案，包括伊利沙伯醫院一名2個月大女嬰、23個月大男童，目前情況仍然危殆；另外伊利沙伯醫院10個月大女嬰、瑪嘉烈醫院2個月大女嬰，均繼續情況嚴重。

醫管局表示，過去一日新增呈報28名危殆及23名嚴重的確診病人，現時合共有199名危殆及170名嚴重的確診病人留醫，當中50名危殆病人正接受深切治療。另分析過去一周(12月21日至27日)的初步數據，經急症室入院的確診病人中，約73%因確診需要入院，約27%因其他醫療原因入院。至於離世的確診病人中，約52%較大可能與新冠病毒有關，約48%因其他疾病離世。