沙田法醫學大樓落成啟用　富山殮房明年1.7停運

衞生署今日(29日)表示，位於沙田下城門道7號的衞生署新界(沙田)法醫學大樓，今日正式落成及啓用，該大樓為重置後的富山公眾殮房，遺體儲存容量增加至830具，以應付日漸增加的服務需求及提升殮房的營運質素和衞生標準。

大樓為衞生署轄下法醫服務的專門設施，取名為「法醫學大樓」，除了可用作公眾殮房，更是一所結合多功能的現代化法醫病理學設施。大樓樓高七層，提供符合傳染病控制、職業安全和健康標準的設備和設施，樓內設有各種法醫病理學設施，包括冷藏室、冷凍庫、剖驗套間及化驗室等，更是全港首次在公眾殮房設有電腦掃描室，讓法醫病理科醫生有更多途徑了解遺體狀況和進行深入病理學研究。同時，大樓也會用作執法人員的培訓地點，供進行刑事偵查和罪案現場調查培訓之用。

現時，3間隸屬衞生署的公眾殮房，包括富山公眾殮房、葵涌公眾殮房和域多利亞公眾殮房，是法醫科專門設施，負責為須按《死因裁判官條例》向死因裁判官作出呈報的死亡個案的遺體進行法醫學檢驗。在新界(沙田)法醫學大樓啓用後，現時的富山公眾殮房將於明年1月7日起停止運作。此外，政府正籌劃重置堅尼地城域多利亞公眾殮房，以應付日漸增加的需求。