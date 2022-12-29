政Whats噏：議員參觀自動泊車系統　冀全面推行紓緩車位不足

香港地少車多，而停車位又唔夠，令違泊問題愈嚟愈嚴重，間接造成交通擠塞。但奈何政府一直苦無對策，喺加派人手執法之外，無新方法去解決呢啲問題。不過，陳克勤、李世榮同李梓敬等議員，尋日去參觀白石角短期租約停車場嘅自動泊車系統，睇完之後，似乎有新發現。

陳克勤喺社交平台貼文話，自動泊車系統分幾類，有拼圖型、高塔型、圓筒型、摩天輪型、立體型及自動泊車機械人。位於白石角的就是香港第２個拼圖型系統，原本用地面積大概只可停泊24至28部車，轉為新系統就提供52個新型泊車位，提升約一倍的車位數目。佢話一定要將智慧新科技運用好，希望日後能有更多地區發展自動泊車系統停車場，紓緩香港車位不足嘅問題。

至於李世榮都話呢個泊車系統好好用，期望政府未來可以全面推行。佢提到，香港嘅停車位一向不足而車又多，有咗自動將泊車系統就可以停車位向上發展，解決土地唔夠、泊位不足嘅問題。而政府亦透露荃灣及白石角都開始用呢個系統，嚟緊深水埗都會做，未來將軍澳67區亦都計劃用呢個系統。

另外，為吸引更多人利用呢個系統，政府都將臨時停車場短期合約由1年，延長到5年，始終1個車位嘅成本都要30至40萬港元，一個車場嘅成本可能都要大約2000萬港元，長啲年期先可畀時間佢哋返本，吸引承辦商接手咁話喎。