香港青年聯會第30屆會慶及會董會就職典禮

香港青年聯會（青聯）今日(29日)舉行「學習貫徹二十大精神·香港青年聯會第30屆會慶及會董會就職典禮暨香港青聯交流基金周年會慶」，行政長官李家超頒發委任狀予新一屆會董會，由主席楊政龍代表接受。楊政龍致詞時感謝中央、特區政府及社會各界對青聯的支持，並表示香港在祖國的保駕護航下，「一國兩制」在港實踐取得了舉世公認的成就，加上「愛國者治港」局面穩固，香港實現由亂到治，由治及興的新階段。未來，青聯將深刻學習貫徹二十大精神，同時積極落實國家主席習近平的七一重要講話精神，堅守初心培養愛國愛港者，為青年成長成才創造更多機會，投身建設香港的行列中，實踐並建設社會主義現代化國家。國家主席習近平曾強調「青年強，則國家強。」作為青年工作者，要積極協助解決青年面臨學業、就業、創業及置業等「四業」困難。

會慶的主禮嘉賓包括行政長官李家超、中聯辦副主任陳冬、外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞、香港特別行政區政務司司長陳國基、副司長卓永興、律政司副司長張國鈞、民政及青年事務局局長麥美娟、中聯辦青年工作部部長張志華、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮、民青局副局長梁宏正、創新科技及工業局副局長張曼莉、警務處處長蕭澤頤、廉政專員胡英明、入境事務處處長區嘉宏、海關關長何珮珊、懲教署處長黃國興、消防處處長楊恩健等，並與港區全國人大代表、全國政協委員、行政會議成員、立法會議員、青聯顧問及各港澳台青年社團代表，共同學習貫徹二十大精神 。

向基層和有需要人士傳遞關愛及希望，更加不容忽視。在「青少年抗疫連線-童心抗疫YouAndMe」結束後，青聯希望建立一個覆蓋範圍更大、服務更完善且有持續性的平台。為此，楊政龍與一眾嘉賓開啟「許願樹--基層青年成長計劃」，透過整合並展示受助者的各種需求及願望，讓各界善心人及慈善團體能透過網站了解需要協助的家庭，並為他們伸出援手實現「願望」。長遠而言，青聯期望由青年人起動，打造關愛共融、團結互助的香港，為青年人及下一代灌輸「施比受更有福」的美德。

為協助青年解決「四業」的困難，青聯支持由民青局主導的「青年宿舍計劃」，並已取得良好進展。楊政龍指青聯與紀惠集團達成「青年宿舍計劃」協議，一同遞交計劃書，青聯有望成為「酒店變青年宿舍計劃」的營運者。青聯同樣關注受反修例事件影響青年的更生問題，故與保安局及懲教署的協助下，邀請30多家企業提供超過100個工作崗位給更生青年，其中兩個青年人更表示要加入大灣區發展。