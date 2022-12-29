抗疫物資需求增　港現貴價退燒藥　澳門更新限購令

內地繼優化防疫「新十條」後，退燒藥等物資需求大增。本港及澳門亦同現搶購潮，當中包括某品牌的止痛退燒藥，有藥房更接二連三的坐地起價。有網民日前反映某區藥房出現價值298港元的貴價藥，引起大眾關注，惟相隔不到數日，再有網民在社交平台發文，指同一牌子退燒藥在其他藥房已被炒賣至798港元，較一般超市原價高出逾5倍。

有市民今日(29日)在Facebook群組「將軍澳主場」發文，指當地有藥房炒賣「必理痛」，30粒裝的退燒藥，一盒需售498港元，而50粒更升至798元，引起網友們熱烈討論。有人表示「趁火打劫，必須要抵制這班無良奸商」、「唔係啊嘛，睇醫生咪仲好」、「仲話明碼實價......係明碼10倍價」，更有大批網民要求事主透露及向有關迎門投訴涉事藥房。

搶藥情況亦發生在澳門，當地藥監局亦發布限購令，將複方感冒藥及化痰止咳藥納入限購措施，並於即日生效。每人每次只能限購一盒或一瓶止痛退熱藥；一盒或一瓶複方感冒藥；一盒或一瓶化痰止咳藥；以及10個快測包。局方又指，複方感冒藥及化痰止咳藥存在供應壓力，提醒藥房在供應抗疫藥物及用品時，注意不可以隨意抬價，並指示藥房對相關產品採取限購措施。