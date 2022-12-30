房協首個組裝合成資助出售房屋項目　組件順利吊裝

香港房屋協會首個採用混凝土組裝合成建築法興建的項目——洪水橋/廈村新發展區專用安置屋邨項目第1期甲的資助出售房屋，其首批組裝合成組件本月陸續運抵香港，並開始吊裝，項目預計於2024年落成。此項目更於建造業議會舉辦的組裝合成建築法成就嘉許禮上榮獲兩個獎項。

房協總監(工程策劃)楊啟裕表示，房協工程團隊發揮創新精神，於2018年率先引入組裝合成建築法，同時響應及支持政府推動有關建築技術。而首個組裝合成資助出售房屋項目的組件吊裝工作順利展開，房協日後規劃其他項目時，只要項目合適及有助提升建屋效益，均會採用組裝合成建築法。

就洪水橋/廈村新發展區資助出售房屋項目而言，採用組裝合成建築法可令上蓋工程時間較傳統方法節省大約10-15%，上蓋工程可望在大約24個月內完成。此項目所使用俗稱「盒仔」的組裝合成組件，多達13種不同類型，整幢大廈的組件數目合共1200多個，平均每個單位由4個組件組成。洪水橋/廈村新發展區專用安置屋邨項目共分為3期，第1期甲的資助出售房屋項目正採用混凝土組裝合成建築法興建，大廈樓高27層，住宅佔25層，落成後將提供300個資助出售房屋單位。