巴西球王比利逝世　享年82歲

身患癌症嘅「一代球王」比利周四（29日）病逝，享年82歲，呢位曾經協助巴西奪得3次世界盃冠軍嘅傳奇射手近年健康每況愈下，巴西傳媒日前指佢已經對化療冇反應，因此醫護團隊已經停止治療，並將佢轉送到善終醫院，最終敵不過病魔離世。

比利1940年生於巴西米納斯坦拉斯州的特雷科拉索內斯鎮，父親是富明尼斯球隊Dondinho，比利自幼在聖保羅貧民區長大，因沒錢買足球，常用襪子塞滿紙張當皮球來玩耍，6歲接觸第一個足球，是他父親的隊友Sosa送給他的生日禮物，想不到這個足球，間接造就了一代球王的出現。

少年時的比利得到巴西1934年世界盃國腳Brito的栽培，1956年Brito帶 比利投身巴西著名球會山度士。比利首次出賽便立即攻入哥連泰斯4球，一鳴驚人，他在剛滿16歲就成為聯賽神射手，加盟山度士10個月後，更入選巴西國家隊大軍，出席1958年瑞典世界盃決賽周。

1958年世界盃決賽，巴西以5比2擊敗主辦國瑞典捧盃，比利個人梅開二度，成為世界盃決賽最年輕入球球員，之後他先後參加過1962、1966及1970年世界盃，儘管1962年因傷貢獻有限，但巴西仍然衞冕成功，1966年在英格蘭失利後，比利於1970年率領球星如雲的巴西隊3度奪冠，除令巴西永久擁有雷米金盃外，比利也是史上唯一一個擁有3枚世界盃冠軍獎牌的人。

比利結束國腳生涯後積極賺錢，1974年離開山度士轉投美國紐約宇宙隊，効力3年賺取3萬美元，成為全北美最高薪酬球員，並周遊列國進行表演賽，1977年宇宙隊友誼賽對山度士，成為比利的告別賽。總結他的職業生涯，有紀錄的賽事共上陣1363場，射入1261球之多。